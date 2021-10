Motos roubadas na Bolívia e lado brasileiro são recuperadas e devolvidas aos donos

Um trabalho conjunto envolvendo as polícias do Acre e bolivianas, resultaram na restituição de quatro motocicletas aos legítimos donos nesta quinta-feira, dia 14, na delegacia do município de Brasiléia.

Três das motos marca Kingo teriam sido roubadas na cidade vizinha de Cobija, lado boliviano, nos últimos dias. Já a modelo Yamaha, foi fruto de um assalto nesta quarta-feira, mas, foi recuperada graças ao trabalho da Polícia Militar que agiu rápido com o apoio de policiais bolivianos.

No ato da entrega, contou com a presença do comandante da Polícia Nacional Boliviana no estado de Pando, Coronel C. Fernandez e do Tenente Coronel G. Valencia F., chefe da Direção de Investigações e Prevenção de Roubo de Veículos – Diprove. Da comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar no alto Acre, Major Ana Cássia e dos delegados Ricardo Castro e Carla Ivane, de Brasiléia.

Os proprietários dos veículos também estiveram presentes com os respectivos documentos, onde puderam receber de volta, seus bens que foram tomados por bandidos que vem atuando na fronteira.

No caso da moto brasileira, o bandido foi preso no lado boliviano e se encontra detido no presídio a espera do pronunciamento da justiça daquele País. A ação integrada entre os dois países foi um destaque por parte das autoridades que se fizeram presentes; “Estamos atuando de forma em combater o crime na fronteira, precisamos estar unidos. As forças de segurança na fronteira continuam na tentativa de trazer segurança para a comunidade do Alto Acre, principalmente para Epitaciolândia e Brasiléia (…)”, destacou a Major Ana Cássia.

Já a delegada Carla Ivane, destacou que; “Através dessa parceria, estamos obtendo êxito em recuperação de bens de pessoas trabalhadoras que são vítimas de criminosos (…), que seriam usados para subsidiar o tráfico e angariar fundos para organizações criminosas, resultando em outros crimes…”, destacou.

Para o comandante da Polícia Nacional Boliviana em Pando, Coronel C. Fernandez, destacou a união no combate ao crime na região de fronteira, que vem trazendo resultados positivos. “É importante haver essa coordenação entre as autoridades policiais de Pando e do Acre. Esse trabalho conjunto está permitindo restituir essas motocicletas, além de prender um acusado que disse onde estava a moto brasileira para ser recuperada”, destacou o oficial.

Para uma das vítimas, Jorge Inácio, que recebeu sua moto de volta, agradeceu muito o empenho das polícias para recuperar sua moto. Agradeceu pessoalmente às autoridades policiais, em poder recuperar sua moto em menos de 24 horas. “Estou muito feliz. Foi muito trabalho para poder adquirir e hoje estou recebendo de volta. Parabéns aos policiais bolivianos e daqui que se empenharam no meu caso”, finalizou.

