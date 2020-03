Mourão sugere que Acre deve dialogar com Peru e Bolívia na contenção do coronavírus

O general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, disse em sua visita a Rio Branco que os países vizinhos ao Acre devem adotar as medidas sanitárias para manter pessoas suspeitas em quarentena. Ele reconhece que é complicado evitar que pessoas transitem em região de fronteira com extensa e complexa mas orienta ao Acre que faça essa gestão junto ao Peru e à Bolívia.

A Bolívia já tem casos confirmados do coronavírus. Portaria do Ministério da Saúde indica que os gestores locais nas cidades brasileiras podem adotar os protocolo estabelecidos para evitar a propagação do vírus. Ou seja: governadores, prefeitos e secretários tem condições de avaliar a situação e qual providência adotar.

O vice-presidente citou o exemplo de um homem suspeito do coronavírus que não entrou em isolamento e ficou transitando, levando risco às pessoas.