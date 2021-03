Mulher e filho de Alan Rick amanhecem bem após parto de emergência

A mulher do deputado federal Alan Rick (DEM), Michele Miranda, de 37 anos, amanheceu bem na manhã desta quinta-feira, 11, depois de ser submetida, no final da tarde de ontem, a um parto de emergência, depois de apresentar sintomas graves da Covid-19. Internada em uma clínica particular cujo nome não foi revelado, Michele “não está mais entubada, apenas usando máscara de oxigênio”, segundo a assessoria do deputado.

O bebê Pedro, que nasceu de oito meses, em decorrência do estado de saúde da mãe, também está bem. Está aguardando liberação da pediatra para ir para o apartamento. Alan Rick, que está também se tratando da Covid, está de pé, cuidando da esposa e do filho primogênito, mesmo tendo que manter as orientações sanitárias.