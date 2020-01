Mulher ferida a faca por companheiro em Epitaciolândia morre na Capital 15 dias depois

A tentativa de homicídio ocorreu no dia 31 de dezembro de 2019, no Bairro José Hassem, juntamente com seu filho de 17 anos. Após uma briga entre o casal, Raimundo Nonato Amâncio teria sacado de uma arma branca (faca) e desferiu um golpe no abdômen.

O filho foi ferido em um dos braços e no tórax. Raimundo fugiu tomando rumo ignorado, enquanto a mulher era socorrida ao hospital Wildy Viana em Brasiléia juntamente com o filho, sendo reanimada pelos socorristas do SAMU no caminho, onde reagiu e depois foi transferida para a Capital.

Francisca Saraiva, de 46 anos, passou por cirurgia e ficou no pronto socorro em observação até a madrugada desta terça-feira, dia 14, quando não resistiu ao ferimento e faleceu.

O acusado ainda se encontra foragido. As autoridades acreditam que tenha ido para o lado boliviano, mas, teriam alertado a Polícia Nacional Boliviana para ajudar na captura do mesmo.

O caso está em aberto.