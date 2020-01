Mulher que foi baleada após ter a casa invadida na Sobral morre

A jovem Aguida Williane Teles, de 23 anos, morreu no Pronto Socorro de Rio Branco ainda na tarde deste domingo (26). A mulher foi baleada por criminosos que invadiram a casa dela, na rua João Amâncio, no Bairro João Paulo 2, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Teles foi a que ficou estado mais greve entre os outros baleados. Ela foi atingida por um tiro na cabeça e outro na virilha. O fato aconteceu quando dois homens em uma motocicleta chegaram na casa e um deles, que estava armado, entrou e começou a atirar nas vítimas.

Entenda: Criminosos invadem casa e atiram contra família inteira; 4 estão em estado gravíssimo

Durante a ação dos criminosos, apenas as crianças conseguiram correr e se esconder na parte de trás da casa. Em seguida, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

Aguida foi levada ao PS, por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em estado gravíssimo, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois de entrar no centro cirúrgico do hospital.

Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) seguem investigando o caso.