Mulher recebe tiro na nuca por criminosos em motocicleta

Adriana Aguiar, de 24 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio ocorrida na tarde desta quarta-feira, 9, em Rio Branco. Ela foi atingida com um tiro, na rua Ary Rodrigues, situada no bairro Aeroporto Velho, região da Baixada da Sobral.

De acordo com a polícia, Adriana estava caminhando na rua quando dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta. Com uma arma de fogo, o garupa efetuou vários tiros em direção da mulher, que foi atingida com um tiro na região da nuca.

Mesmo ferida, Adriana ainda conseguiu correr e pedir ajuda em uma residência. Após a ação, os criminosos fugiram do local. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região, mas nenhum dos criminosos foi preso. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.