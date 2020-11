Mulher sofre acidente com moto roubada em Sena Madureira na BR 317 próximo de Epitaciolândia

Uma mulher identificada como Kailane Vitória da Silva, foi localizada desmaiada fora da BR 317 no km 15 sentido Epitaciolândia/Xapuri, por um funcionário de fazenda bastante machucada após ter perdido o controle da moto modelo Yamaha/Lander, placa QWM 8069.

Segundo foi apurado até o momento, se acredita que a mulher tenha sofrido o acidente durante a madrugada e não teria conseguido fazer a curva e bateu na barreira de proteção metálica no local, caindo no campo desacordada.

Já no hospital, uma mulher se apresentou como sendo irmã, que passou informações aos policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre que resgataram a moto e buscaram informações sobre o veículo.

Foi quando descobriram que a moto tem um registro de roubo na cidade de Sena Madureira. O Boletim de Ocorrência (B.O.) realizado naquela cidade, dá conta que no dia 23 passado, por volta das 23 horas, a condutora foi abordada por quatro homens armados e levaram a moto.

Kailane sofreu escoriações na região do tórax e fratura no maxilar superior e inferior. Foi informado pela equipe médica que, após ser medicada e ficar por algumas horas em observação e posteriormente transferida para a Capital.

A moto foi levada para o pátio da Delegacia de Epitaciolândia e será restituída ao proprietário em breve.

