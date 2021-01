Mundo passa de 40 milhões de vacinas contra Covid aplicadas; Brasil aparece pela 1ª vez em ranking

O médico Almir Ferreira de Andrade, de 79 anos, recebe a vacina CoronaVac contra a Covid-19 no Hospital das Clínicas, em São Paulo, neste domingo (17) — Foto: Nelson Almeida/AFP

Mais de 40 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o mundo, aponta balanço do projeto “Our World in Data”, ligado à Universidade de Oxford.

O Brasil apareceu pela primeira vez no levantamento, com 112 pessoas vacinadas. O governo de São Paulo iniciou a imunização no domingo (17), logo após a Anvisa aprovar por unanimidade o uso emergencial das vacinas CoronaVac e de Oxford/AstraZeneca.

Após pressão dos governadores de outros estados, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou nesta segunda-feira (18) que a vacinação vai começar a partir das 17h de hoje em todo o país.

Os Estados Unidos lideram o ranking, com 12,28 milhões de doses aplicadas. Na sequência vêm China (10 milhões), Reino Unido (4,31 milhões), Israel (2,43 milhões) e Emirados Árabes Unidos (1,88 milhões).

A Turquia, que começou a campanha de vacinação com a CoronaVac na quinta-feira (14), aparece pela primeira vez no top 10, com mais de 768 mil doses aplicadas até o momento (veja no ranking abaixo).

Os 10 países que mais aplicaram doses da vacina contra Covid Nº de doses (em mil)12.28012.28010.00010.0004.3104.3102.4302.4301.8801.8801.1501.1501.0501.0501.0001.000768,9768,9768,3768,3EUAChinaReino UnidoIsraelEmirados ÁrabesItáliaAlemanhaRússiaEspanhaTurquia02k4k6k8k10k12k14k Fonte: Our World in Data

População vacinada

No ranking proporcional de vacinação, Israel segue isolado na liderança. Com uma meta ambiciosa de imunizar toda a população vulnerável até o fim do mês, o país já aplicou pelo menos uma dose em 24,45% dos israelenses.

A campanha de vacinação no país começou em 19 de dezembro, e as autoridades penitenciárias israelenses começaram no domingo (17) a vacinar todos os seus presos, incluindo os palestinos.

Na sequência vêm Emirados Árabes Unidos (16,51%), Bahrein (8,32%), Reino Unido (5,68%) e Estados Unidos (3,2%), terceiro país mais populoso do mundo (veja no ranking abaixo).

Os 10 países com mais habitantes vacinados contra Covid População que recebeu ao menos uma dose (em %)24,4524,4516,5116,518,328,325,685,683,23,22,882,881,911,911,641,641,571,571,251,25IsraelEmirados ÁrabesBahreinReino UnidoEUADinamarcaItáliaEspanhaIrlandaAlemanha02,557,51012,51517,52022,52527,5 Fonte: Our World in Data