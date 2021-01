Município de Assis Brasil vacina primeira pessoa contra o coronavírus

Na noite desta Terça-Feira (19), o Governo do Estado encaminhou 44 doses da vacina imunizante CoronaVac, para Assis Brasil para imunização prioritária do pessoal da linha de frente da saúde. Sendo que amanhã, serão encaminhadas em helicóptero, mais 767 doses específicas para imunização dos indígenas aldeados. Ao todo são 811 doses que o município receberá nesse primeiro lote.

O Prefeito Jerry que estava em Rio Branco, veio acompanhando a distribuição das vacinas nos municípios vizinhos, até chegar em Assis Brasil. No ato da entrega das vacinas, agradeceu ao Governador e destacou que é o resultado de um esforço conjunto. “É um momento histórico. Agradecemos ao Governador Gladson Cameli pelo empenho extraordinário. Essa é a primeira etapa, mas peço a compreensão de nossa população, pois todos serão imunizados,” disse o Prefeito.

Os Vereadores com muito anseio, reuniram-se em frente a sede da Prefeitura para, juntamente com a equipe de saúde, prestigiar a chegada das primeiras doses da vacina.

“Estamos muito felizes porque agora começa de fato, a corrida pela eliminação do vírus e este é um dia ímpar para a cidade de Assis Brasil, assim como para todo o nosso país. E a Câmara de Vereadores só tem a agradecer ao Governo Federal, e em especial ao Governador Gladson Cameli, pelo esforço na aquisição imediata da vacina,” disse o Presidente do Legislativo, Wendell Gonçalves, em nome dos demais Vereadores.

Vale ressaltar que as doses iniciais são destinadas aos servidores da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia e à população indígena aldeada.

É importante freesar que as equipes de linha de frente da saúde, deveriam ser imunizados, já a partir de amanhã (Quarta-Feira, 20), no entanto, praticamente todos receberam a vacinação pneumo23 a cerca de 8 dias e com isso devem esperar completar os 15 dias para poderem ser vacinados contra o covid-19, uma vez que se não esperar tal prazo, pode ocorrer interferência no resultado.

Dito isto, a primeira pessoa vacinada contra o covid-19 em Assis Brasil, foi a enfermeira do quadro efetivo do Município e do Estado, Alivandra Maria de Araújo, que por casualidade do destino, não havia tomado a vacina pneumo23, estando assim apta para tomar a CoronaVac.

Alivandra é Enfermeira do Município há cerca de 14 anos e Técnica de Enfermagem do Estado há 10 anos.

“Fiquei nervosa, mas ao mesmo tempo feliz porque já fui coordenadora de imunização e sei que a imunização é o caminho certo a ser percorrido para iniciar a erradicação da Covid-19,” disse Alivandra.

Vale destacar que Assis Brasil é um dos dois municípios de maior incidência de Covid-19 no Acre, junto com Xapurí. De acordo com os últimos números divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, já são 750 casos confirmados desde o começo da pandemia.

