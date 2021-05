Município de Brasiléia se mantém adimplente por cumprir exigências rigorosas do Governo Federal

Brasiléia está entre os municípios adimplentes no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC). Do total de 22 cidades do Estado do Acre, Brasileia aparece como apta para acesso a convênios por meio do Governo Federal.

Para se tornarem aptos, os municípios precisam cumprir com as exigências de adimplência financeira, convênios, adimplemento de obrigações Legais ou constitucionais e obrigações de transparência.

É de suma importância o município manter as informações atualizadas no sistema, o que garante o cumprimento das obrigações fiscais e o acesso a operações de créditos necessárias.