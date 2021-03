Município de Epitaciolândia é o primeiro do Acre a imunizar policiais

O pequeno município de Epitaciolândia, localizado na fronteira do Acre, distante cerca de 240km da capital, realizou a imunização dos policiais civis do município, aplicando a primeira dose da vacina contra o covid-19.

O Prefeito Sergio Lopes (PSDB), atendeu um pedido da categoria por entender que os mesmos estão diariamente expostos à contaminação por lidar com diversas situações de riscos a saúde.

Foi informado pela assessoria que, antes de disponibilizar as doses foi colocado para o Conselho de Saúde do Município que liberou para a aplicação do imunizante. Os agentes foram vacinados na sede da Secretaria de Saúde Municipal, onde contou com a presença do delegado titular, Luís Tonini, de sua esposa que também é delegada, mas, no município vizinho de Brasiléia.

“Já estamos vendo a possibilidade de vacinar soldados do Exército Brasileiro que estão na linha de frente, como também policiais militares, bombeiros e penais. Essas pessoas estão na linha de frente colocando suas vidas e de suas famílias em risco, além de munícipes que procuram atendimentos na delegacia, podendo serem contaminados e contaminar pelo Coronavírus, como alguns que foram e contamos com a compreensão do Conselho Municipal de Saúde que aprovou a vacinação”.

Está sendo providenciado para o Prefeito, para que seja apresentado ao Conselho nos próximos dias, uma lista onde estará incluído também, os agentes socioeducativos, que atuam na unidade localizado na fronteira.

A possibilidades de imunizar os agentes da Polícia Federal e PRF, também está sendo discutido, uma vez que também, estão na linha de frente. Foi avisado que a vacina está dentro do organograma, sem afetar as vacinações previstas no calendário dos idosos e somente foi possível, com a chegada de remessas que não estavam dentro do calendário.

“Essas vacinas tem prazos e já estamos iniciando a vacinação da faixa etária dos 69 anos. Graças a chegada de novas vacinas, iremos cumprir dentro do prazo todas as imunizações no Município”, destacou a assessoria de comunicação.

