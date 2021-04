Na região de Fronteira GEFRON apreende arma, madeira e mais de R$ 60 mi

Em três ações distintas policiais do Grupamento Especializado em Fronteiras (GEFRON) prenderam quatro pessoas e apreenderam madeira ilegal, uma arma de fogo e dinheiro.

O trabalho de fiscalização dos policiais do GEFRON, ocorreu nesta quarta-feira, 28, no município de Epitaciolândia. Na primeira ação foi aprendido um caminhão que transportava 16 metros cúbicos de madeira ilegal. O motorista de veículo foi preso em flagrante. Em outra abordagem a equipe comandada pelo Delegado Rêmullo Diniz e o Coronel Teles apreenderam uma arma de fogo.

Os policiais conseguiram ainda prender duas pessoas que tentavam entrar no Brasil com R$ 63 mil em espécie. O dinheiro, segundo a investigação veio da Bolívia, mas não foi declarado pelos acusados. “ Esse dinheiro entrou no Brasil de forma clandestina, ou seja, não foi declarado. Agora será investigado a origem e a finalidade”, disse o Delegado Rêmullo Diniz. Os três flagrantes que resultaram em quatro prisões ocorreram em menos de 10 horas.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...