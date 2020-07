Na web, acreanos dividem opiniões sobre a contratação de Bruno ao Rio Branco FC

A notícia de que o Rio Branco Football Clube já teria contratado o ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes de Souza, provocou uma avalanche de comentários e posicionamentos de rio-branquenses por meio das redes sociais. A repercussão se divide entre quem apoia e quem não apoia a chegada do atleta ao time acreano.

“É muito triste ver o que esse cara fez eu jamais ficaria a seu favor, mas qualquer ser humano precisa de uma segunda chance”, disse um internauta. Outra enfatizou: “quem somos nós para condenar ele? Quem nunca pecou atire a primeira pedra. Não é tempo de ficar odiando as pessoas”.

Apesar de haver um grupo que apoia a “segunda chance” ao jogador, que foi condenado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver há cerca de 10 anos pela morte de sua ex-companheira Eliza Samudio, outro grupo se mostra irredutível quanto à presença de Bruno em campo.

“Sou totalmente a favor de inclusão social de ex-detentos. Porém, não no futebol! O cara acaba virando inspiração para jovens e crianças. Imagina seu filho pedindo pra comprar a camisa do Bruno?”, pontuou um dos internautas ainda na noite desse domingo (26). “Espero realmente que isso seja mentira e o Rio Branco não suje a história do clube contratando um assassino condenado”, afirmou outro.

A apresentação oficial do jogador só deve acontecer quando estiver permitida a presença de torcedores nos treinos, conforme anunciou a diretoria do Rio Branco FC. O reforço de Bruno inclui a disputa do segundo turno do estadual, além da Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa Verde.

O presidente do time, Neto Alencar, disse ao portal AcreNews que o jogador deve chegar a Rio Branco na próxima sexta-feira, 31, e se juntar ao grupo que aguarda autorização das autoridades de saúde para a retomada dos treinos em virtude da pandemia da Covid-19.

