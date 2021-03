Nível de rios em quatro cidades do Acre volta a subir nas últimas 24 horas, aponta relatório dos bombeiros

Com as chuvas que continuam a cair sobre o Acre, os níveis dos rios começam a oscilar e, nas últimas 24 horas, em ao menos quatro cidades, os mananciais voltaram a apresentar subida. As informações constam no relatório, divulgado nesta terça (2), pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Conforme os dados, houve aumento no nível dos rios em Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Santa Rosa do Purus. Já nas cidades de Feijó e Cruzeiro do Sul, os rios continuaram apresentando vazante nas últimas horas.

Em todo o estado, 10 cidades foram atingidas pela cheia dos rios e seus afluentes no mês de fevereiro. Entre elas: Rio Branco, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. O estado chegou a ficar com mais de 130 mil pessoas atingidas.

Rio Branco