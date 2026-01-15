Noticias da Fonteira

Fronteira

Nível do Rio Acre atinge cota de alerta em Brasiléia e Prefeitura intensifica monitoramento

jan 15, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Gennoci Nascimento e Werik Nascimento Secom/ Prefeitura de Brasileia O nível do Rio Acre em Brasiléia atingiu a cota de alerta de 9,80 metros por volta das 20h desta quarta-feira (14), conforme dados oficiais de monitoramento hidrológico. A cota de transbordamento é de 11,40 metros, o que mantém as autoridades municipais em estado de atenção. Diante da elevação do rio, o prefeito Carlinhos do Pelado, acompanhado por equipes da Defesa Civil Municipal, percorreu…



