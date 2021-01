Nível do Rio Acre na capital baixa quase meio metro nas últimas 24 horas

O nível do Rio Acre na capital baixou 43 centímetros nas últimas 24 horas, registrando medição de 9,35 metros na manhã desta terça-feira (12). As informações são do Corpo de Bombeiros, por meio da Agência Nacional de Águas (ANA).

O manancial tem enfrentado nos últimos dias uma espécie de efeito sanfona, com subidas e descidas no nível. Na sexta (8), por exemplo, a régua apontava 9,72 metros em Rio Branco. No dia seguinte, estava em 9,38 metros.

Nos demais municípios banhados pelo manancial (Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri), a tendências das últimas 24 horas também foi de vazante, bem como os principais afluentes (Rio Xapuri, Espalha e Riozinho do Rola).

Não há registro de pessoas desabrigadas até o momento.

