No AC, caminhoneiro é preso com 100 kg de cocaína e R$ 54 mil que pertenceriam ao CV

Na tarde desta quinta-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um caminhão na BR-367 e realizou a apreensão de quase 100 kg de cloridrato e pasta a base de cocaína e R$ 54 mil. A identificação na embalagem da droga indica que pertencia ao grupo criminoso Comando Vermelho.

Droga estava escondida em compartimentos do caminhão/Foto: cedidaA abordagem ocorreu durante um patrulhamento de rotina no KM 24, próximo às quatro bocas, no sentido Rio Branco à Porto Velho. Os policiais notaram que o condutor do caminhão, um senhor de aproximadamente 52 anos, ficou muito nervoso e então decidiram revistar o veículo.

Uma parte da droga estava dentro da caixa de ferramentas e outra onde fica armazenada a comida. O dinheiro também foi encontrado e o homem recebeu voz de prisão. A droga seria levada de Rio Branco para Minas Gerais.

Foi dado voz de prisão ao motorista que segundo a polícia, já teria outra passagem or tráfico de droga .

