No aniversário de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales presenteia município com inauguração de obras de seu mandato

No 117º aniversário de Cruzeiro do Sul, a deputada Jéssica Sales presenteou a cidade com as inaugurações da Fábrica de Destilaria de Citronela e da segunda etapa de revitalização do Igarapé Preto e também assinatura da ordem de serviço para a construção do primeiro Kupixawa construído em terra indígena em Cruzeiro do Sul, na Aldeia Katukina na BR -364. Esses investimentos são frutos de emendas da parlamentar cruzeirense, como forma de fomentar a economia e o turismo na região.

Para Jéssica Sales, a inauguração da Fábrica de Destilaria de Citronela na manhã desta segunda-feira 27, representa a realização de um sonho que começou no final da gestão do então prefeito Vagner Sales e que hoje se concretiza na administração do prefeito Zequinha Lima. “Parabenizo o prefeito pela iniciativa de valorizar e fazer acontecer esse projeto tão aguardado” – disse a deputada.

Vale registrar que a inauguração da fábrica de destilaria de citronela que recebeu o nome de Coopercitro, pois será administrada pela Cooperativa de Citronela, é a primeira da região Norte e tem significativa importância para o Estado do Acre porque vem para potencializar a economia através do fortalecimento da agricultura local, sendo mais uma alternativa para os agricultores do Juruá.

Como parte da programação de aniversário, Cruzeiro do Sul recebeu também nesta segunda-feira a segunda etapa revitalizada do Igarapé Preto, um dos principais pontos turísticos da cidade. A obra mereceu uma atenção especial da deputada Jéssica que além destinar recursos para a revitalização, não mediu esforços junto ao Governo Federal pela liberação dos recursos à medida que os trabalhos avançavam.

“Vamos continuar cuidando e zelando por esse espaço, que é o cartão postal de nossa cidade e um de nossos principais atrativos de lazer para nossa população e visitantes” – destacou Jéssica.

No pacote de obras destinada a Cruzeiro do Sul, a parlamentar também participou da assinatura da ordem de serviço no valor de R$ 250 mil para execução do primeiro Kupixawa ( Centro de convivência e eventos) construído em terra indígena em Cruzeiro do Sul, na Aldeia Katukina, BR -364. Jéssica Sales fez questão de mencionar em seu discurso o saudoso cacique Fernando Katukina, vítima da Covid-19, que era um grande entusiasta pela construção da obra. ” Seu grande sonho será realizado querido amigo! ” afirmou.

Sales enfatizou ainda que a melhor forma de presentear sua terra natal é exercendo a política de compromisso, responsabilidade e resultados. ” Trabalho com zelo e respeito por toda nossa população e para mim o melhor presente que posso deixar para minha cidade em seus 117 anos, é reafirmar meu compromisso de continuar trabalhando com muita dedicação e seriedade para fazer da política uma verdadeira ferramenta de transformação social. Parabéns querida Cruzeiro do Sul e ao Prefeito Zequinha Lima pela gestão que vem fazendo.” Finalizou.

