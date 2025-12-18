Noticias da Fonteira

Acre

No Govcast, vice-governadora Mailza faz balanço da gestão, destaca programas sociais e reforça parceria com governador Gladson

dez 18, 2025


A vice-governadora e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, foi a convidada do Govcast, podcast oficial do governo do Estado, exibido nesta quarta-feira, 17. A entrevista foi conduzida pelo jornalista Jefson Dourado e trouxe um balanço da atuação de Mailza à frente da secretaria, na vice-governadoria, além de reflexões sobre políticas públicas, obras estruturantes e o futuro do Acre.

Vice-governadora Mailza participou do episódio do Govcast desta quarta-feira, 17. Foto: Neto Lucena/Secom

Durante a conversa, Mailza destacou os avanços obtidos na área social, com ênfase no programa Juntos Pelo Acre, que já contabiliza mais de 170 mil atendimentos em todo o estado, levando serviços essenciais diretamente às comunidades urbanas e rurais, em parceria com diversas secretarias.

“Foi um ano de muitas entregas e conquistas. O Juntos Pelo Acre é um programa que vai até as pessoas, garantindo direitos e dignidade. Só foi possível graças ao trabalho integrado das secretarias e ao empenho de toda a equipe”, afirmou.

Entre as ações citadas, a vice-governadora ressaltou o Guarda-Roupa Social, que distribui roupas novas por meio de parceria com a Receita Federal, e o Atendimento em Saúde, que ampliou o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade a consultas e procedimentos médicos. Também foram destacados serviços como emissão de documentos, segurança alimentar e fortalecimento da assistência social.

Juntos Pelo Acre em Xapuri

Mailza aproveitou para convidar a população de Xapuri a participar da próxima edição do Juntos Pelo Acre, que será realizada nesta sexta-feira, 19, na Escola Estadual Divina Providência, das 8h às 14h, com atendimentos nas áreas de saúde, educação, assistência social, identificação civil e oficinas de qualificação.

“Será um atendimento especial, com serviços integrados e ações que levam dignidade às famílias. Convido toda a população de Xapuri, da zona urbana e rural, para estar com a gente”, reforçou.

Programas voltados às mulheres e juventude

Outro destaque foi o programa Mães da Ciência, idealizado ainda durante seu mandato como senadora, voltado a adolescentes e jovens mães que interromperam os estudos em razão da maternidade precoce. A iniciativa promove a reinserção escolar e oferece apoio financeiro e acompanhamento.

Episódio foi gravado no gabinete da vice-governadora Mailza, que fez um balanço das ações em 2025. Foto: Neto Lucena/Secom

“É um programa simples, mas transformador. Ele acolhe essas jovens, garante condições para que voltem à escola e não precisem abandonar seus sonhos”, explicou.

Obras, infraestrutura e saúde

Ao comentar as entregas do governo, Mailza destacou obras históricas como a Ponte da Sibéria, em Xapuri, a AC-405, em Cruzeiro do Sul, além de investimentos em ramais, pontes, prédios públicos, cultura e saúde. Segundo ela, o Estado avançou significativamente na redução da fila de cirurgias, com mais de 14 mil procedimentos realizados.

Entrevista foi conduzida pelo jornalista Jefson Dourado. Foto: Neto Lucena/Secom

“São entregas que mudam a vida das pessoas. Nosso compromisso é executar, cuidar e chegar onde o Estado precisa estar”, pontuou.

Relação com o governador Gladson Camelí

A vice-governadora também falou sobre a relação de parceria com o governador Gladson Camelí, destacando alinhamento, confiança e propósito comum.

“Nossa parceria é baseada na união e no compromisso com o Acre. Temos formas diferentes de atuar, mas o mesmo objetivo, que é cuidar das pessoas e transformar realidades”, afirmou.

Experiência como senadora e captação de recursos

Mailza ressaltou que a experiência no Senado contribuiu para sua atuação no Executivo, especialmente na captação de recursos e na execução de obras financiadas por emendas parlamentares. Ao todo, ela destinou R$ 570 milhões em emendas para os 22 municípios acreanos.

Mailza falou da experiência como senadora e disse que destinou R$ 570 milhões em emendas para os 22 municípios. Foto: Neto Lucena/Secom

“Hoje tenho a oportunidade de entregar obras e ações que são fruto desse trabalho no Senado. Saber onde buscar recursos e como executar faz toda a diferença”, destacou.

Ela também comentou recentes liberações de recursos em Brasília, como investimentos para recuperação de ramais e para o galpão da Cageacre, reforçando a importância da articulação institucional.

Emprego, economia e Refis

Na entrevista, Mailza falou ainda sobre o Feirão do Emprego, que ofertou cerca de mil vagas em parceria com o setor produtivo, e sobre a prorrogação do Refis, que concede até 95% de desconto em juros e multas.

“Reconhecer o papel do empresário é fortalecer a economia, gerar emprego e renda. O Estado precisa facilitar, abrir portas e dar segurança jurídica”, ressaltou.

Mulher na política e visão de futuro

Ao abordar o papel da mulher na política, Mailza destacou os desafios da conciliação entre múltiplas responsabilidades, mas reforçou a importância da presença feminina nos espaços de decisão.

Encerrando a entrevista, a vice-governadora compartilhou sua visão para o futuro do Acre.  “Eu desejo um Acre mais humano, mais feliz, onde o trabalho do governo chegue a quem mais precisa. Seguiremos cuidando das pessoas, valorizando a vida e transformando realidades com dignidade”, finalizou.

