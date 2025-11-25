Noticias da Fonteira

No Juruá, Hemonúcleo celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue

nov 25, 2025


Celebrando o Dia Nacional do Doador de Sangue, o Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul promoveu na manhã desta terça-feira, 25, a abertura da Semana do Doador. A programação especial tem como objetivo valorizar e reconhecer cada pessoa que, com seu gesto de solidariedade, ajuda a salvar vidas e manter os estoques de sangue da região.

Semana do Doador é lançada em Cruzeiro do Sul. Foto: Edson Fernandes/Secom

Durante toda a semana, além de intensificar as doações e conscientização da comunidade, o Hemonúcleo estará oferecendo uma série de atendimentos aos doadores regulares e aos que estão chegando. Dentre os serviços, destacam-se orientações nutricionais, consultas com psicólogos e dentistas, maquiagem e cuidados com a pele, além de lanches saudáveis e outros serviços gratuitos.

No Dia Nacional do Doador de Sangue, muita homenagem e doação. Foto: Edson Fernandes/Secom

O doador Cleberson Queiroz, que doou sangue pela segunda vez, definiu a ação: “É um ato de amor, não há como explicar o que sentimos ao exercer esse gesto de solidariedade. Nesse dia em que somos homenageados, nosso sentimento em doar é renovado e queremos que esse desejo de ajudar o próximo toque mais pessoas”.

“Doar é um ato inexplicável”, frisou Queiroz. Foto: Edson Fernandes/Secom

Presente na atividade, a coordenadora Regional de Saúde no Juruá, Diani Carvalho, exaltou a atitude empática dos doadores de sangue: “Hoje celebramos aqueles que fazem a diferença: os que salvam vidas. Graças à doação de cada um de vocês, outras pessoas recebem uma nova chance, e estamos aqui para expressar nossa gratidão. Em nome do secretário [de Saúde] Pedro Pascoal, reconhecemos e honramos a coragem e a empatia de todos que contribuem para manter o estoque de sangue da nossa unidade”, destacou.

Diani Carvalho exalta o altruísmo e empatia dos doadores. Foto: Edson Fernandes/Secom

O mototaxista Roberto Borges, doador regular há três anos, mencionou a importância do gesto: “Sou doador há três anos. Sinto-me realizado ao doar. Sempre tive vontade de ser doador, mas sentia muito medo de agulhas. Felizmente, consegui superar esse medo. A sensação de doar é indescritível. Graças a Deus, realizo doações anuais’’, relatou.

Para o doador regular Roberto Borges, doar é algo que o faz sentir-se realizado. Foto: Edson Fernandes/Secom

A gerente-geral do Hemonúcleo em Cruzeiro do Sul, Samia Thaumaturgo, destacou a importância do momento. “Nossa intenção nesta semana é agradecer essas pessoas, fazer algo diferente, fazer com que elas se sintam mais importantes do que já são. Os nossos doadores são pessoas abençoadas. Eu costumo dizer que a gente trabalha com o melhor do ser humano aqui dentro, trabalhamos com amor, com a vontade de ajudar, com a parceria, com a preocupação com o próximo. Preparamos tudo com muito amor, pensando só em agradecer e agradar nossos doadores, que precisam tanto desse reconhecimento”, frisou.

“Nossos doadores merecem e precisam desse reconhecimento”, destacou a gerente. Foto: Edson Fernandes/Secom

A semana festiva em homenagem e gratidão aos doadores regulares traz reconhecimento e cuidado com esse público tão importante. O governo do do Acre valoriza e propõe atividades com esse propósito, contribuindo para que haja mais conscientização e envolvimento da comunidade no que tange à solidariedade.






















 

