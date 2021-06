“Nós somos a voz do povo… No momento em que nos calamos, nós estamos tirando o direito da nossa população ser assistida!”

Edinho Levy

Durante a sessão desta segunda-feira, 21, na Câmara de Vereadores de Epitaciolândia o Presidente da casa Diojino Guimarães(MDB) usou da tribuna para reivindicar da Prefeitura obras de infraestrutura na zona urbana do município.

“Nós sentamos com ele (Prefeito) e ele disse: Nós temos dinheiro em caixa”. Afirmou Guimarães em relação à uma possível conversa com Sérgio Lopes.

O Vereador enfatizou que se existe verba em caixa o bairro José Hassem, Vitória, Liberdade e Saltel deveriam serem pavimentados para que enfim um acesso digno fosse dado aos moradores dessas comunidades.

Diojino destacou que parece que os responsáveis pelas obras estão esperando o inverno chegar para colocarem a culpa no período chuvoso.

“Não é por falta de cobrança. Nós estamos cobrando!” disse Guimarães.

Agora é aguardar que as reivindicações do Presidente da Câmara de Vereadores de Epitaciolândia sejam de fato ouvidas pela Prefeitura do município, fazendo jus ao que ele disse na tribuna: “Nós somos a voz do povo que nos elegeu!”

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...