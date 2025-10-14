Noticias da Fonteira

Acre

Nota de esclarecimento sobre funcionamento da sede da Secretaria de Agricultura

out 14, 2025


A Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e a Presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre) informam que a partir desta terça-feira,14, passarão por um processo de manutenção corretiva e adequação de instalações sanitárias na sede das instituições na Avenida Nações Unidas, Estação Experimental.

Por conta disso, todos os serviços dos referidos órgãos passam a funcionar de forma online, com os servidores atuando no sistema home office até a próxima sexta-feira, 17.

Rynaldo Lúcio dos Santos
Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

Pádua Cunha
Presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre

José Luís Tchê
Secretário de Estado de Agricultura



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Seplan e Sead iniciam segunda turma do curso de elaboração de planos estratégicos setoriais

out 13, 2025
Acre

Acre discute turismo e tradições culturais indígenas no Festival Híbrido, em São Paulo

out 13, 2025
Acre

Equipe de futsal acreana conquista mais uma medalha nos jogos escolares

out 12, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Nota de esclarecimento sobre funcionamento da sede da Secretaria de Agricultura

14/10/2025 Frankly
Fronteira

Investimento e compromisso: Prefeito Carlinhos do Pelado entrega veículos e reforça estrutura dos serviços públicos em Brasiléia

14/10/2025 Frankly
Acre

Seplan e Sead iniciam segunda turma do curso de elaboração de planos estratégicos setoriais

13/10/2025 Frankly
Acre

Acre discute turismo e tradições culturais indígenas no Festival Híbrido, em São Paulo

13/10/2025 Frankly