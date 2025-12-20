Nota de esclarecimento sobre ocorrência no Pronto-Socorro de Rio Branco





O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre) e da Polícia Militar do Acre (PMAC), informa que, na noite desta sexta-feira, 19, por volta das 20h30, foi registrado um incidente no Pronto-Socorro de Rio Branco, envolvendo familiares de um paciente em atendimento em área de acesso restrito da unidade hospitalar.

Desde o período da tarde, houve tentativas de acesso a setores restritos, o que ocasionou tumulto no local e exigiu a atuação das equipes de segurança da unidade e o acionamento da Polícia Militar, com o objetivo de preservar a integridade de pacientes, profissionais de saúde e acompanhantes.

Durante a intervenção, para conter a situação, houve reação durante a contenção, e o caso segue sendo acompanhado e apurado pelos órgãos competentes. Três pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico imediato. Uma delas foi encaminhada para procedimento cirúrgico, outra apresenta indicação de possível abordagem cirúrgica e a terceira encontra-se em condição estável, com previsão de alta.

O Pronto-Socorro de Rio Branco conta com estrutura permanente de segurança, incluindo vigilância armada com atuação 24 horas por dia, vigilância eletrônica, sala de videomonitoramento e controle de acesso em todas as entradas, assegurando o funcionamento adequado da unidade e a segurança do ambiente hospitalar.

A Secretaria de Estado de Saúde e a Polícia Militar informam que as medidas cabíveis foram adotadas e que acompanham o caso, colaborando com os órgãos responsáveis pela apuração. O atendimento no Pronto-Socorro segue normalmente.

As instituições permanecem à disposição para os esclarecimentos necessários e reafirmam o compromisso com a segurança, a transparência e a continuidade da assistência à população.

Lourenço de Azevedo Vasconcelos

Diretor-Geral do Pronto-Socorro de Rio Branco

Cel. PM Marta Renata da Silva Freitas Alves

Comandante-Geral da PMAC

