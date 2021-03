A Prefeitura Municipal de Brasileia,através da Prefeita Fernanda Hassem e do vice-prefeito Carlinhos do Pelado,presta suas condolências às famílias que perderam entes queridos para o Covid-19 em nosso município. Brasiléia já contabiliza 30 mortes em virtude do Coronavírus. Neste momento de dor pela qual passam todos os familiares,externamos nosso mais profundo Pesar.