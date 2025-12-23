Foi com profunda tristeza que recebi a notícia da morte do jornalista e colunista social Moisés Alencastro, na noite desta segunda-feira, 22, em Rio Branco.
Moisés era uma pessoa muito querida na sociedade acreana, conhecido por sua alegria e espontaneidade, e parte deixando um legado na cultura do estado e no colunismo social, bem como no serviço público, por sua sua atuação como servidor do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).
Neste momento de dor e luto, rogo a Deus que traga consolo aos seus familiares e amigos pela perda precoce e irreparável.
Gladson de Lima Camelí
Governador do Estado do Acre
The post Nota de pesar pelo falecimento do colunista social Moisés Alencastro appeared first on Noticias do Acre.