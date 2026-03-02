Nota pública sobre a recaptura de um detento em Cruzeiro do Sul





O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa sobre a recaptura de Anderson Galvão da Silva, que fugiu neste domingo, 1º, da Divisão de Estabelecimento Penal de Cruzeiro do Sul.

O detento foi recapturado durante a operação de buscas realizada pela Polícia Penal e demais forças de segurança.

Seguem foragidos:

1. Tiago Gomes da Silva

2. Messias Cavalcante Pedrosa

3. Taisson Gomes de Souza

4. Bruno do Nascimento Monteiro

5. Antônio da Silva e Silva

A Polícia Penal e as demais forças de segurança seguem trabalhando para recapturar os demais fugitivos.

Marcos Frank Costa

Presidente do Iapen

