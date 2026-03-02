Noticias da Fonteira

Acre

Nota pública sobre a recaptura de um detento em Cruzeiro do Sul

mar 2, 2026


O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa sobre a recaptura de Anderson Galvão da Silva, que fugiu neste domingo, 1º, da Divisão de Estabelecimento Penal de Cruzeiro do Sul.

O detento foi recapturado durante a operação de buscas realizada pela Polícia Penal e demais forças de segurança.

Seguem foragidos:

1. Tiago Gomes da Silva
2. Messias Cavalcante Pedrosa
3. Taisson Gomes de Souza
4. Bruno do Nascimento Monteiro
5. Antônio da Silva e Silva

A Polícia Penal e as demais forças de segurança seguem trabalhando para recapturar os demais fugitivos.

Marcos Frank Costa
Presidente do Iapen

