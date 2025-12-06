Noticias da Fonteira

Acre

Nota pública sobre abertura oficial da programação natalina

dez 6, 2025


O governo do Estado do Acre informa que, em razão das fortes chuvas em Rio Branco, a abertura oficial da programação natalina, marcada para as 19h deste sábado, 6, será adiada para o domingo, 7, no mesmo horário. 

A medida visa garantir a segurança do público e melhor aproveitamento do evento, que contará com o acender das luzes, seguida da Cantata de Natal, apresentada pela Escola de Música do Acre. 

Governo do Acre

The post Nota pública sobre abertura oficial da programação natalina appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Governador cumpre agenda em Xapuri, visita Ponte da Sibéria e reforça compromisso com obras estruturantes

dez 6, 2025
Acre

Governo conclui ciclo do programa #Tamojunto de prevenção às drogas, ao álcool e fortalecimento familiar

dez 5, 2025
Acre

Acre recebe 3.800 doses do imunizante contra bronquiolite e inicia vacinação de gestantes

dez 5, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Nota pública sobre abertura oficial da programação natalina

06/12/2025 Frankly
Política

Senador Alan Rick anuncia os 17 jovens acreanos que farão testes no Vitória-BA e no Athletico Paranaense

06/12/2025 Frankly
Policial

Polícias Civis do Acre e de Rondônia prendem investigado por roubo ocorrido em Senador Guiomard – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

06/12/2025 Frankly
Fronteira

Brasileia conquista Selo Ouro e alcança marca histórica em transparência pelo Radar Nacional da Transparência Pública

06/12/2025 Frankly