Nota pública sobre invasão de obra do governo em Sena Madureira





O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), vem a público repudiar a postura desrespeitosa e agressiva do prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, do senador e pré-candidato ao governo do Acre, Alan Rick, e da pré-candidata ao Senado Federal, Mara Rocha, que, nesta quarta-feira, 11, invadiram uma obra, em execução pela autarquia, de forma intempestiva, para a gravação de filmagens de promoção política e eleitoral.

Em claro desrespeito às normas e orientações de segurança, o prefeito Gerlen Diniz e o senador Alan Rick invadiram o canteiro de obras da Pousada do Agricultor, sem devida autorização, para gravar vídeos voltados a promoção eleitoral, visando ao pleito de 2026.

Essa ação, mais do que afrontar a Constituição Federal em seu artigo 37, que trata do princípio da impessoalidade na gestão pública, colocou em risco a integridade física dos participantes que, de forma destemperada e agressiva, foram expostos aos riscos inerentes de um canteiro de obras sem as devidas orientações e proteções de segurança.

Diante do ocorrido, o Deracre informa que irá acionar juridicamente os envolvidos, tomando todas as medidas legais cabíveis.

Sula Ximenes

Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre

