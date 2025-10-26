Noticias da Fonteira

Acre

Nota pública sobre o boletim médico de recém-nascido internado na Maternidade Bárbara Heliodora

out 26, 2025


A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio da Maternidade Bárbara Heliodora, informou na manhã deste domingo, 26, que o recém-nascido que voltou a apresentar sinais vitais, após ter sido declarado óbito, segue internado na UTI Neonatal da unidade, recebendo todos os cuidados necessários da equipe multiprofissional.

Considerando sua prematuridade extrema de 24 semanas, seu estado é considerado grave, porém clinicamente estável até às 12h deste domingo, momento da emissão deste boletim. Ele está intubado e em ventilação mecânica, com redução gradativa dos parâmetros ventilatórios devido à melhora mecânica da respiração.

Apresenta-se hemodinamicamente estável, com sinais vitais dentro da normalidade para a idade gestacional. Segue urinando bem.

O monitoramento é contínuo, 24 horas por dia.

Maria do Socorro Avelino
Médica Neonatologista

