Noticias da Fonteira

Acre

Nota pública sobre o falso reajuste tarifário no transporte intermunicipal entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul

nov 22, 2025


A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) informa que não procede a matéria divulgada em veículos de comunicação sobre um suposto novo reajuste na passagem intermunicipal entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Qualquer atualização tarifária no transporte intermunicipal somente pode ocorrer após a análise técnica da Agência e a aprovação do Conselho Superior da Ageac (Consup), colegiado composto por representantes de esferas públicas e privadas, como Procon/AC, PGE, Fieac, Crea-AC e presidência da Ageac. Nenhum valor é alterado sem estudo econômico, votação formal e publicação oficial em Diário Oficial.

No momento, não há nenhum processo de reajuste em análise ou votação, tampouco qualquer deliberação do Consup que indique alteração nos valores praticados pelas empresas concessionárias.

A Ageac reforça seu compromisso com a transparência, a responsabilidade regulatória e a correta informação à população, garantindo que todas as decisões sejam tomadas com base em critérios técnicos, legais e de proteção aos usuários do transporte intermunicipal.

Luís Almir Brandão

Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre

 

