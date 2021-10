Novo Colégio de Aplicação e outras seis escolas serão construídas no Acre, comemora Socorro Neri

Em reunião com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte, em Brasília, nesta terça-feira (26), a secretária de Educação, Esporte e Cultura, Socorro Neri, e a reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, anunciaram a construção do novo Colégio de Aplicação em Rio Branco.

A obra será realizada no bairro Ipê, próximo ao campus da Ufac.

O anúncio contou com a participação do deputado Alan Rick – que se comprometeu com a destinação de emendas -, da chefe do Departamento de Planejamento da SEE, Mara Lima Bezerra, e da pró-reitora de graduação da Ufac, Ednaceli Damasceno.

Além da questão, os gestores e o político também abordaram outras demandas, como a construção de outras seis escolas no Acre, que foram realocadas da Cidade do Povo para demais municípios.

“Um avanço importante para o Acre”, destacou a secretária de Educação.