Número de internações por covid-19 cai e 40% dos leitos na Upa estão desocupados

Uma notícia boa para os acreanos. Apesar da oscilação no número de casos de coronavírus no Estado, o índice de internação em situações moderadas ou graves da doença na Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito de Rio Branco (UPA) – referência no atendimento dos casos – vem diminuindo consideravelmente nos últimos 10 dias.

A informação foi dada pela diretora do local, Dora Vitorino, que explicou que mais ou menos 40% dos leitos estão desocupados. “O número de internações vem diminuindo consideravelmente nesses últimos 10 dias”, informou.

Dos 50 espaços individuais disponíveis para os pacientes, 20 estão sem ocupação. Além disso, o número de encaminhamentos para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) também sofreu diminuição nos últimos dias.

“É uma esperança para todos nós e a certeza de que precisamos continuar tomando todos os cuidados, no sentido do isolamento social, para que esse número caia cada vez mais”, continuou Dora.

Nesta sexta-feira (4), o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou 65 novos casos em 24h – número baixo em comparação aos notificados nos dias anteriores, quando o estado registrava a marca de 300 a 400 casos.

Uma foto da Upa enviada à nossa reportagem neste sábado (4) mostra alguns leitos desocupados.

