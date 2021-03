“O Ministério Público é bem vindo Epitaciolândia. Estou dentro da lei”, diz Sérgio Lopes

Evandro Cordeiro

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB), disse ao Acrenews que o Minsteiro Público Estadual será “muito bem vindo” ao município dele, após abrir procedimento contra ele, por causa do lockdown nos finais de semana, que ele não está seguindo. “O procurador Samy Barbosa pode ficar muito a vontade”, afirmou Lopes, que é delegado de polícia, e está afastado para administrar seu município.

O prefeito disse que não seguiu o lockdown para confrontar o governo ou coisa que o valha. Pelo contrário. Ele garante que “enes” razões fizeram ele tomar tal decisão. “Além de nossa região estar com pouquíssimos casos de Covid, o Ministério da Saúde me dá guarida, porque só orienta medidas contra a pandemia, inclusive o lockdown. Mas só orienta”, diz o prefeito.

Para decidir não aderir o lockdown, o prefeito teve total apoio em seu município, mesmo de pessoas que não são do ramo do comércio, geralmente os mais interessados. Os moradores, segundo ele, entendem que a situação está sob controle, razão pela qual seria desnecessário um fechamento geral. Valeu ressaltar que no último final de semana Epitaciolândia foi obrigada a fechar tudo por ordem da Justiça, a pedido do Ministério Público, mas a prefeitura está recorrendo.

