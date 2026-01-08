Noticias da Fonteira

Acre

Obras do Complexo Viário da Ceará avançam e primeira fase será liberada em março, anuncia governador durante visita

jan 8, 2026


Uma das obras mais importantes para a mobilidade de Rio Branco recebeu a visita do governador do Acre, Gladson Camelí, na tarde desta quarta-feira, 7. Ao lado do secretário de Obras do Estado, Ítalo Lopes, ele acompanhou o ritmo intenso dos trabalhos no Complexo Viário da Avenida Ceará, que inclui o viaduto, parte da primeira etapa prevista para ser entregue em março.

Governador esteve na obra acompanhando o andamento. Foto: José Caminha/Secom

Entre o fim do ano e os primeiros dias de janeiro, equipes atuaram em todos os turnos, inclusive de madrugada. Os serviços ocorreram mesmo diante de condições adversas, como sol forte e chuva, garantindo a qualidade e a segurança da estrutura.

“Esta é uma das obras mais importantes para o desenvolvimento do Acre. O que vemos aqui é fruto de um grande trabalho em equipe, que tem se dedicado dia e noite para aplicar da melhor forma todos os recursos disponíveis. Cada etapa concluída representa avanço na infraestrutura e também geração de emprego e renda para nossa população”, disse o governador ao confirmar que a entrega da primeira etapa deve ocorrer ainda em março.

Além de acompanhar de perto o andamento dos serviços, ele debateu pontos fundamentais para garantir que as próximas fases sejam executadas com qualidade e dentro do prazo.

“Seguiremos firmes, com transparência e compromisso, para entregar uma obra que vai transformar a vida dos acreanos.”

Complexo é uma das obras mais significativas da gestão do governador Gladson Camelí. Foto: José Caminha/Secom

O Complexo Viário é fruto de convênio entre o governo do Acre, por meio da Seop, e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O investimento total supera R$ 30 milhões, sendo mais de R$ 17 milhões provenientes de emenda parlamentar e o restante como contrapartida do Estado.

“A visita do governador Gladson Camelí é muito importante, porque ele participa ativamente das discussões sobre a conclusão da primeira etapa desta obra. Já definimos, em conjunto com ele, que a entrega da primeira fase ocorrerá em março, permitindo o tráfego sobre o viaduto. Estamos avaliando também a possibilidade de liberar algumas das alças nesse período”, destaca o secretário Ítalo Lopes, lembrando que qualquer liberação já contribui para desafogar o trânsito na região central e representa uma melhoria significativa para a população.

Governador participa das decisões ativamente ao lado da equipe. Foto: José Caminha/Secom

Recentemente, registrou-se um marco importante: entre os dias 27 e 31 de dezembro foi feita a concretagem do viaduto da Avenida Ceará. Foram mais de 100 caminhões e cerca de 700 metros cúbicos de concreto utilizados na obra, em jornadas intensas de manhã, à tarde, à noite e de madrugada, sob sol e chuva.

“Foi um esforço coletivo que contou com o reconhecimento do governador, valorizando o trabalho dos profissionais que são fundamentais para o desenvolvimento do Acre”, completou.

Primeira fase da obra, que inclui o viaduto, deve ser entregue em março deste ano. Foto: José Caminha/Secom

Essa obra não envolve apenas o viaduto, mas também quatro alças e a ampliação da faixa até a quarta ponte. Todo esse conjunto está previsto para ser concluído em 2026, segundo o secretário. Nesta primeira fase, entregaremos o viaduto e retomaremos o tráfego completo pela Avenida Getúlio Vargas.

“Os desafios são muitos. Trabalhamos com equipamentos que não estão disponíveis no estado, enfrentamos um regime de chuvas severo e lidamos com a escassez de mão de obra qualificada, já que o mercado está bastante aquecido. Hoje, são cerca de 60 profissionais na usina de concreto. Somando esta obra com a da maternidade, já contabilizamos mais de 200 empregos diretos e indiretos.”

The post Obras do Complexo Viário da Ceará avançam e primeira fase será liberada em março, anuncia governador durante visita appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Secretaria de Agricultura prorroga prazo para credenciamento de entidades socioassistenciais no Programa de Aquisição de Alimentos

jan 7, 2026
Acre

Empreendedores comercializam R$ 587 mil durante Fim de Ano da Família em Rio Branco

jan 7, 2026
Acre

Janeiro Branco reforça importância da saúde mental no sistema prisional do Acre

jan 6, 2026

VEJA TAMBÉM

Acre

Obras do Complexo Viário da Ceará avançam e primeira fase será liberada em março, anuncia governador durante visita

08/01/2026 Frankly
Acre

Secretaria de Agricultura prorroga prazo para credenciamento de entidades socioassistenciais no Programa de Aquisição de Alimentos

07/01/2026 Frankly
Política

Deputado Tadeu Hassem é empossado como Conselheiro do CRC-AC; presidente é reconduzido ao cargo

07/01/2026 Frankly
Policial

Polícia Civil cumpre mandados e apreende dinheiro, celulares e morfina em investigação sobre desvio de medicamentos no Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

07/01/2026 Frankly