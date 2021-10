OCA passa por últimos ajustes para Implantação de unidade em Brasiléia

A Organização em Centrais de Atendimento do Acre (OCA) ganhará mais uma unidade no interior do estado, a OCA Brasileia. Os últimos ajustes foram definidos em reunião na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac), entre a Diretoria da OCA, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, ocorrida na última sexta-feira, 1°.

O processo de finalização do leiaute e organização da estrutura estão nos últimos ajustes. Segundo a diretora da OCA, Francisca Britto, a previsão é que a Central já esteja funcionando em abril do ano que vem.

“É um desejo do nosso governador Gladson Cameli que finalmente está saindo do papel. A OCA Brasileia conseguirá atender a população de três municípios da região do Alto Acre: Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil”, afirma a diretora.

A partir de agora, o projeto entra em fase final para dar início à reforma do prédio onde irá funcionar a OCA Brasileia, no centro do município.

“Mais uma reivindicação antiga da nossa população que será atendida. Foi através de uma articulação do governo em nome do governador Gladson Cameli e está aguardando somente a tomada dos demais procedimentos licitatórios para começarmos as obras”, explicou Fernanda Hassem, prefeita do município.

Victor Bonecker, secretário adjunto da Seplag, ressalta que a implantação da OCA faz parte de uma série de projetos que irão beneficiar o interior do Acre. “Queremos regionalizar cada vez mais as centrais de atendimento nos municípios e pretendemos implantar mais OCAs para atender todas as outras regionais do estado”, enfatizou Bonecker.

A expectativa é de que a OCA Brasileia realize em torno de 200 atendimentos diariamente. Com a implantação da unidade no município, o Acre passará a ter quatro centrais no estado, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Xapuri e Brasileia.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...