oelso Pontes deverá filiar-se ao PSD de Petecão nas próximas horas

Edinho Levy

Nesta segunda-feira, 28, o ex-vereador e ex- Progressista Joelso Pontes sinalizou que poderá se filiar ao PSD de Sérgio Petecão ainda esta semana.

“Nada é certo ainda, mas devo tomar uma decisão ainda essa semana…”, disse Pontes ao Diário Fronteira.

A trajetória

Antes de qualquer coisa, é preciso fazer tour pela trajetória política de Joelso Pontes que era do Partido Progressista desde seus 19 anos de idade. No dia de 24 julho de 2009 o jovem aspirante a político filiava-se no PP de Gladson Camelí, onde trilhou ao lado do atual Governador até a sua vitoriosa campanha em 2018. Nos anos seguintes ficou notório perceber a insatisfação do até então parlamentar com a executiva regional do partido, e também com um certo “abandono” por parte de Camelí ao seu fiel escudeiro na fronteira.

