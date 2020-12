Operação conjunta entre PRF e Polícia Militar resulta na apreensão de 17kg de cocaína em Brasiléia

Um trabalho conjunto envolvendo Policiais Rodoviários Federais e Militares do 5º Batalhão do Alto Acre, resultou em mais uma apreensão de cocaína na cidade de Brasileia, precisamente em uma casa localizada no bairro José Moreira.

Segundo foi apurado, os PRF’s estavam em um trabalho acompanhando um veículo modelo Fiat na madrugada deste sábado, dia 5, quando o mesmo entrou na casa. Foi quando pediram apoio da Polícia Militar para que juntos, pudessem dar prosseguimento ao fato.

Diante da recusa, foi necessário pular o muro e entrar no quintal para que pudessem revistar o veículo. Foi quando localizaram vários ‘tijolos’ com cloridrato de cocaína, somando no total, cerca de 17 quilos do entorpecente, que possivelmente foi adquirido no lado boliviano.

A suspeita é que a droga seria entregue na capital acrenana. O motorista conseguiu fugir pelos fundos da casa entrando pelo mato, se aproveitando da escuridão da madrugada.

O veículo foi removido do local juntamente com a droga e lavados para a delegacia, onde será dado o devido procedimento sobre o caso. As investigações estão em aberto.

