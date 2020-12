Operação conjunta na tríplice fronteira prende dupla com droga, arma e dinheiro do tráfico

Uma ação conjunta envolvendo guarnições do Gefron e Polícia Civil no município de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira do Acre e distante cerca de 330km da capital, resultou na prisão de dois suspeitos na noite desta quinta-feira, dia 3.

Segundo foi apurado, informações chegou ao poder das autoridades de que havia pessoas ligadas a grupos criminosos que estariam comercializando entorpecentes pela cidade, além do porte ilegal de arma de fogo, colocando a vida de cidadãos em risco.

Em cumprimento, a Operação Hórus no Acre, foi montado um cerco no local, onde um suspeito foi localizado e identificado no local indicado. Ao entrarem na casa, foram realizadas buscas obtendo êxito em localizar material usado para comercializar entorpecentes, além de dinheiro, cerca de R$ 26 mil em espécie.

Para surpresa dos policiais, um homem chegou no local para fazer uma entrega e com ele após ser revistado, havia uma arma modelo revólver, calibre 38. Diante dos fatos, a dupla foi presa e conduzida para a delegacia com as provas apreendidas.

O caso foi tipificado como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sendo entregue ao delegado plantonista e posteriormente, ao judiciário para os procedimentos cabíveis.

