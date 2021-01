Operação da PF investiga fraudes à licitações em Brasiléia e Epitaciolândia

Nesta quarta-feira (20), a Polícia Federal pôs em curso a Operação Metáfora, cumprindo mandados de busca e apreensão nas cidades de Epitaciolândia e Brasiléia, com o objetivo apurar a suposta prática de crimes de fraudes à licitação, que resultou na celebração de dez contratos entre o Estado do Acre e uma cooperativa entre os anos de 2016 e 2019.

O abatedouro da empresa Dom Porquito, localizado no km 8 da BR-317 (Estrada do Pacífico), foi um dos locais que recebeu agentes da Polícia Federal, segundo informações fornecidas pelo jornalista Alexandre Lima, do jornal O Alto Acre, que afirmou não ter conseguido conversar com representantes do abatedouro ou com a Polícia Federal.

A reportagem do ac24horas também não conseguiu contato com a assessoria de comunicação da Polícia Federal.

No entanto, as informações obtidas dão conta de que uma empresa da região é investigada de se utilizar de uma cooperativa com o fim de burlar processos licitatórios para o fornecimento de merenda escolar. Ao todo, foram cumpridos 2 (dois) mandados de busca e apreensão nas pessoas jurídicas investigadas.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes previstos nos artigos 89 e 90 da Lei 8.666/1993.

