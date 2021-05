Operação Limítrofes” prende quatro e apreende droga e arma em Epitaciolândia e Brasileia

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 06, a Polícia Civil do Estado Acre, por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO) com apoio do Departamento de Policia Civil da Capital e do Interior (DPCI), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), das Delegacias de Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, deflagrou a operação “Limitrófes” que investiga organizações criminosas.

A investigação policial, que iniciou há 60 dias, teve por objetivo apurar crimes relacionados a organizações criminosas que atuam em área de fronteira, sobretudo crimes relacionados a trafico de drogas.

Durante a ação policial foi possível prender, G. L. C. de 29 anos, R. S. M. de 22 anos, M. G. R. de 24 anos e D. R. A. de 21, em flagrante delito por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, quatro pessoas com envolvimento direto em organização criminosa. Além das prisões, a policia apreendeu aproximadamente dois quilos de cocaína, uma escopeta calibre 36’, celulares, anotações de trafico de drogas, e insumos para embalagem de entorpecente.

A operação contou com mais de quarenta agentes de policia e cinco delegados da capital e do interior e deu cumprimento a oito mandados de busca e apreensão, tendo como alvos lideranças de organização criminosa que atuavam em linha de fronteira do Acre.

O delegado Pedro Buzolin, ressaltou o trabalho investigativo que durou cerca de 60 dias.

“o trabalho investigativo foi de fundamental importância para que hoje pudéssemos prender quatro pessoas envolvidas em crimes de organização criminosa, trafico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e cumprir 08 mandados de busca e apreensão logrando êxito na apreensão de droga, arma, anotações do trafico. Todo material documental será analisado e o processo investigativo vai continuar”, declarou Pedro Buzolin.

