Operação policial conjunta resulta na prisão de quadrilha que arrombou mercado em Epitaciolândia

Um mercantil localizado na cidade de Epitaciolândia, localizada na fronteira do Acre, distante cerca de 240km da capital acreana, foi alvo de uma quadrilha durante a madrugada desta segunda-feira, dia 29, que arrombaram uma das portas para levar produtos e até carne do frigorífico.

Segundo foi apurado, o grupo não contava com o sistema de segurança que filmou parte da ação, ajudando na identificação de parte dos envolvidos, inclusive um deles já é conhecido da justiça por outros crimes e sendo detido. Em meio ao grupo, foi constatado que havia menores e até mulheres.

Durante a ação dos ladrões, muitos produtos foram levados como; produtos para higienes pessoal, sandálias, arroz, chocolates, botija de gás, bebidas alcoólicas, um pouco de dinheiro e até uma costela de boi para fazer um churrasco, para comemorar o feito do bando.

Durante a manhã desta segunda-feira (29), ao perceberem o que havia acontecido no mercado, os proprietários registraram queixa na delegacia. Com os vídeos em mãos e algumas identificações dos envolvidos, souberam que um veículo havia sido contratado para levar o grupo, sendo localizado e disse aonde teria deixado todos com os produtos.

A partir daí, foi questão de tempo para chegar no local, uma casa distante cerca de 15 km da cidade na antiga Estrada Velha. Ao perceberem a chegada dos policiais, alguns ainda tentaram fugir, mas, foram alcançados e presos.

O crime que achavam perfeito, foi deixado uma série de rastros para que os policiais Civis e Militares pudessem chegar até os suspeitos, sendo presos e detidos sem direito ao churrasco para comemorar.

Todo os produtos que ainda estavam com os envolvidos foram resgatados e todos foram conduzidos para a delegacia, onde foi lavrado o auto de infração. Os maiores poderão responder por arrombamento, furto, formação de quadrilha, corrupção de menores, entre outros crimes previstos no Código Penal.

