Oportunidade: Prefeitura de Assis Brasil abre 37 vagas em seletivo temporário

Uma boa notícia para quem mora no Alto Acre. A Prefeitura de Assis Brasil divulgou a realização de um novo Processo Seletivo em caráter temporário, que tem como objetivo a admissão de profissionais que tenham níveis médio/técnico e superior. No total, são 37 vagas distribuídas em várias áreas da Medicina e Educação. Os salários variam de R$ 1.104,94 a R$ 4.500,00 ao mês.

Segundo o edital divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE), os profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 5 a 9 de abril de 2021, no Auditório Prefeito José Monteiro da Silva, na Avenida Raimundo Chaar, nº 362, Bairro Centro, no horário das 7h às 12h e das 14h às 17h ou via internet por meio do site da Prefeitura.

Dentre os cargos de Nutricionista (1); Médico; Cirurgião Dentista (2); Enfermeiro(a) (2); Fisioterapeuta (1); Microscopista (1); ASB – Auxiliar em Saúde Bucal (2); Educador Físico (1); Técnico de Laboratório; Psicólogo – Saúde; Psicólogo – Assistência Social (1); ACS – Agente Comunitário de Saúde (11); Assistente Social / SAÚDE (1); Assistente Social / Assistência Social (1); Farmacêutico; Biomédico; Técnico em Enfermagem (5); Técnico Agrícola (1); Médico(a) Veterinário(a); Orientador Social (1); Educador Social (2); Entrevistador Social (2) e Vacinador (2).

Para concorrer a oportunidade, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de nível médio/técnico ou superior, bem como ter registro ativo no respectivo conselho de classe da profissão quando solicitado, ter nacionalidade brasileira e estar em dia com a Justiça Eleitoral.

