Os 11 marceneiros detidos em Brasiléia são ouvidos em Audiência de Custódia

A Audiência de Custódia realizada no Fórum do município de Brasiléia, direcionada aos marceneiros detidos durante uma operação desencadeada pela PF, Ibama e ICMBio no dia desta quarta-feira, dia 18, teve seu início por volta das 12h35.

Todos foram conduzidos ao Fórum por agentes da Polícia Federal. O juiz de direito, Doutor Clovis Lodi, iniciou a audiência pelos detidos que não possuem advogado particular, dando seguimento com os demais que poderá durar algumas horas.

Segundo o Juiz, não teria motivos para dar continuidade na detenção dos marceneiros, uma vez que possuem famílias e moram nas limitações da Comarca. Muitos familiares e amigos estiveram no Fórum para acompanhar e esperar a liberação.

Segundo foi informado através do Instagram da Polícia Federal, “A Operação GLO Ambiental (garantia da lei e da ordem ambiental) teve como objetivo reprimir a prática de crimes ambientais como, por exemplo, o armazenamento e transporte de madeiras que não possuam o DOF — Documento de Origem Florestal.”

Comunicam ainda que poderá haver uma intensificação das fiscalizações com intuito de coibir o desmatamento e o comércio ilegal de madeira de áreas florestais protegidas da região, principalmente dentro da Resex.

Todos os envolvidos irão responder o processo em liberdade.

