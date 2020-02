‘’ÓTIMA NOTÍCIA: APLICATIVO DE ENTREGA DE COMIDAS CHEGA A BRASILÉIA e EPITACIOLÂNDIA ’’

Aplicativo de entrega de comidas está chegando em Brasiléia e Epitaciolândia para revolucionar a maneira de pedir comidas!

“É uma tendência mundial” diz o dono da franquia, “não há como nos distanciarmos disso”

O aplicativo MAIS DELIVERY chega com entregadores próprios, sistema de gestão de pedidos, trazendo muita comodidade e segurança para os usuários e principalmente alavancando as vendas do comercio local.

Chegamos para gerar empregos, melhorar a economia local e transformar o jeito das pessoas pediram sua comida.

O cardápio de todos os melhores estabelecimentos da cidade, estarão a sua disposição com apenas um click!

É só pedir e aproveitar!

Baixe o APP e aguarde o lançamento!

https://play.google.com/store/apps/details… ANDROID

https://itunes.apple.com/…/…/mais-delivery-app/id1451845849… IOS

Contato para parcerias! 068992125576