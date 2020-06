Pai é preso acusado de estuprar as três filhas e engravidar uma delas

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (10), no Ramal Havaí, em Mâncio Lima, acusado de estuprar as três filhas, de 11, 12 e 18 anos e por violência doméstica. A prisão ocorreu após denúncia recebida pela polícia e contou com a participação das policias de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

As filhas oram levadas para Cruzeiro do Sul, e passarão por exames de conjunção carnal. A filha mais velha, confirmou os abusos sofridos por ela e pelas irmãs. Ela tem um filho que, segundo a população, seria fruto dos estupros sofridos pela jovem, e é filho do homem.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...