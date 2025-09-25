Paraná Pesquisas: Alan Rick lidera disputa ao governo do Acre com 44%

Levantamento divulgado pela Paraná Pesquisas revelou, nesta quinta-feira (25/9), que o senador Alan Rick (União-AC) lidera como favorito na disputa pelo governo do Acre, com 44,5% dos votos. O parlamentar sairia vitorioso em todos os cenários, com folga em relação aos concorrentes.

No cenário mais provável, Rick se destaca com quase metade dos votos, seguido por Tião Bocalom (PL-AC), com 24,1%; Mailza (Progressistas-AC), com 17,6%; e Dr. Thor Dantas (PSB-AC), com 3,5%. O número de eleitores que não sabem ou preferiram não responder soma 3,8%, enquanto os que votariam em branco ou anulariam o voto somam 6,5%.

Em um segundo cenário, a vantagem do senador em relação aos concorrentes seria ainda maior. O parlamentar aparece em primeiro lugar, com 55,4%, na disputa contra Mailza (Progressistas-AC), que tem 24,2% das intenções de voto, enquanto Dr. Thor Dantas (PSB-AC) teria 5,2%.

Neste cenário, os que não sabem ou preferiram não responder somam 6%, enquanto os que votariam em branco ou anulariam o voto somam 9,2%.

De acordo com a Paraná Pesquisas, o levantamento foi realizado entre 19 e 23 de setembro de 2025. Foram ouvidos 1.505 eleitores em 18 municípios. Ainda segundo o instituto, o grau de confiança é de 95%, com margem de erro estimada em, aproximadamente, 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais.

