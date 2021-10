Parceria entre Prefeita Fernanda Hassem e Senador Márcio Bittar garantirá construção de orla do Rio Acre e ampliação de ponte em Brasiléia

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, Presidente da Câmara de Brasiléia, Arlete Amaral, vereador Marquinho Tibúrcio, secretários Tadeu Hassem (Finanças), Lima Andrade (Obras), Emerson Leão (Planejamento), cumpriu extensa agenda nesta sexta-feira (29) com parlamentares e autoridades do Estado.

A prefeita esteve em reunião com o Presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (DERACRE), Petrônio Antunes, onde o órgão trabalha no sentido de viabilizar a obra do anel viário, bem como foi falado a respeito da ampliação da ponte José Augusto.

Com a presença do Senador Márcio Bittar e demais autoridades, Fernanda Hassem visitou o local onde será construído o anel viário, que passará por Epitaciolândia e Brasiléia.

Em seguida a Prefeita, Márcio Bittar e demais autoridades se dirigiram a Orla às margens do Rio Acre, no Centro de Brasiléia, que será totalmente revitalizada através de Emenda do Senador Márcio Bittar.

A Presidente da Câmara, Arlete Amaral, acompanhou a agenda e falou da sua alegria. “Hoje eu só tenho gratidão pela vinda do senador Márcio Bittar, Márcia Bittar e eu poder está aqui acompanhando a prefeita. Estamos prestes a realizar dois sonhos, a orla e a ampliação da ponte. Parabéns à prefeita pelo empenho em buscar essas emendas e hoje estamos acompanhando a visita. Só tenho a agradecer e também ao governo do estado que tem nos ajudado na concretização dos nossos pedidos”.

O presidente do Deracre, Petrônio, falou a respeito da visita. “O senador Márcio Bittar nos procurou com essa demanda e colocou para Brasiléia o recurso de R$ 16 milhões para construção da orla às margens do rio, nas proximidades do antigo hospital. Agora iremos elaborar o projeto para ser aprovado nos órgãos competentes e assim efetivar essa obra tão esperada para os munícipes. Outra notícia boa que o senador abraçou foi a construção de uma outra via na ponte José Augusto para facilitar o trânsito entre os dois municípios.

Senador Márcio Bittar falou das emendas destinadas para Brasiléia. “Foi uma luta grande dentro do orçamento, mas conseguimos chegar no Alto Acre e anunciar investimentos, resultado do nosso trabalho. Há poucos dias estive aqui participando de uma audiência com a prefeita Fernanda Hassem e demais autoridades e me pediram uma emenda para recuperar o que a enchente destruiu, a orla no centro e parte histórica da cidade. Com o presidente do Deracre, tivemos uma ideia de pegar parte dos recursos que destinei ao órgão, e usar para a ampliação da ponte José Augusto. O dinheiro está garantido e é um prazer está ao lado da prefeita Fernanda Hassem e anunciar recursos para o município.

A Prefeita Fernanda Hassem agradeceu mais essa importante parceria. “Queria aqui agradecer com muito carinho, pois aqui estamos falando da realização de sonhos. É muito bom chegarmos ao parlamentar e levar os nossos sonhos e o parlamentar independente de partido, abraçar a causa em gratidão pelo apoio que recebeu do município. Aqui de público quero agradecer ao senador Márcio Bittar, cumprimento com muito carinho Márcia Bittar que sempre que me vê me trata com muiito carinho e falamos de sonhos para o nosso Acre. Sintam-se em casa, pois aqui tem uma prefeita que honra com a palavra e com o trabalho sério que de propõe a fazer. Senador, o senhor vai escrever o seu nome na história dessa pequena cidade, com 111 anos de existência, com a viabilização de recursos para a construção da nossa orla e da ampliação da nossa ponte. Muito obrigada em nome de toda a população”.