Parceria entre Prefeitura de Brasiléia e Governo melhora sistema de abastecimento

fev 26, 2026

O governo do estado, em parceria com a prefeitura de Brasileia, está realizando melhorias no sistema de abastecimento de água para atender toda a cidade. De acordo com o gerente da Saneacre, Jorge Saady, a prefeitura emprestou a máquina PC para realizar os trabalhos e garantir o fornecimento de água tratada para a população.

Saady aproveitou a oportunidade para agradecer o prefeito Carlinhos do Pelado e o secretário de Obras, Josué Elias, pela parceria. Para o prefeito Carlinhos, essa colaboração é um exemplo de que a união faz a diferença, e que a população de Brasileia é a prioridade.

“Essa parceria vai acontecer sempre que o governo precisar, porque está em primeiro lugar a população de Brasileia”, disse o prefeito. Ele também agradeceu o empenho da equipe da Saneacre, que trabalha incansavelmente em prol da população.

