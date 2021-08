Parceria entre SAMU e Prefeitura garante ambulância para atender a saúde municipal de Epitaciolândia

Uma parceria firmada entre a prefeitura de Epitaciolândia e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Acre), resultou na seção de uma ambulância para atender as demandas do município de Epitaciolândia.

Segundo informou o Secretário Municipal de Saúde Sérgio Mesquita, a ambulância que estava a disposição era bastante velha e vinha apresentando problemas deixando por muitas vezes a população sem os serviços de emergência.

“Tendo em vista que o Governo do Estado do Acre é um grande parceiro, eu na qualidade de Secretário de Saúde, procurei o Diretor do SAMU em Rio Branco para pedir a troca da ambulância, por uma mais nova que possa dar conta das demandas, e prontamente fomos atendidos, até quarta-feira da outra semana a abundância já estará a nossa disposição. Por isso, em nome do prefeito Sérgio Lopes e de toda a população queremos agradecer ao Governo do Estado por nos atender.” Pontuou Sérgio Mesquita.