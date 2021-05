Parceria: Fernanda Hassem se reúne com diretora da OCA para implantação da Central em Brasileia

Visando a promoção e desenvolvimento do município, com o espaço de cidadania, garantindo a facilidade de acesso dos cidadãos aos serviços públicos, a prefeita Fernanda Hassem esteve reunida com a Francisca Brito, Diretora da Organização em Centros de Atendimento (OCA), na quinta-feira, 20, em Rio Branco para tratar sobre a implantação da OCA em Brasileia.

O objetivo é dar acesso rápido e eficiente às informações e serviços públicos, desenvolvendo de forma integrada o trabalho com todos os órgãos envolvidos neste projeto. O espaço abrange todos os serviços oferecidos na Central, informando aos interessados como proceder, ou seja, quais os documentos apresentar; se há a necessidade de cópias, pagamentos de taxas, quais os dias e horários de atendimento.

Segundo a diretora Francisca Brito a conversa com a prefeita Fernanda Hassem é para estreitar as relações e apresentar o projeto de implantação da OCA no Alto Acre beneficiando os municípios de Brasileia, Assis Brasil e Epitaciolândia. “Estamos apresentando o nosso projeto OCA, na regional, para que possamos viabilizar a instalação da central para atender os habitantes dos três municípios. Nós, representantes do Estado, precisamos dessa parceria com a prefeitura para que o projeto possa sair do papel levando o beneficio para região”, falou Francisca Brito, diretora da OCA.

Brasileia é o município central, geograficamente, na regional do Alto Acre com um grande fluxo de pessoas, local de moradia para muitos estudantes brasileiros, que necessitam transitar por órgãos e instituições para autenticar e recolher documentos para ingressar nas faculdades bolivianas.

Para a prefeita Fernanda Hassem a instalação da OCA em Brasileia representa um grande avanço para a população do Alto Acre. “É uma felicidade muito grande poder conversar com a diretora Francisca, esse projeto é a voz do povo não só de Brasileia, mas de Epitaciolândia e Assis Brasil também. Com a implantação da OCA podemos garantir qualidade e celeridade na prestação dos serviços, incorporar todos os órgãos estaduais, municipais e federais de atendimento, democratizando, assim, o relacionamento entre Estado e sociedade”, destacou Fernanda Hassem.

